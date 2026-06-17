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Відмова у наданні показань у справі: суд оголосив вирок працівнику Нацполіції

Відмова у наданні показань у справі: суд оголосив вирок працівнику Нацполіції

Суддя Солом'янського районного суду міста Києва оголосив вирок одному з працівників Нацполіції, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання на допиті детективам НАБУ.

▶ ️Деталі справи:

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 16 млн грн під видом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполіції у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства.

Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання.

Заслухавши доводи сторін, суддя визнав працівника Нацполіції винуватим за ч. 1 ст. 385 КК України та призначив покарання у виді одного року пробаційного нагляду.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4005

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