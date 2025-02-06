Вербують, використовують і вбивають: як рф обманює своїх агентів для підриву будівель ТЦК в Україні

російські спецслужби пообіцяли гроші 21-річному безробітному із Житомирщини, якщо він пронесе саморобний вибуховий пристрій у Рівненський обласний ТЦК.

Чоловік погодився, однак замість виплати грошової винагороди його навмисно підірвали. Ворог заздалегідь спланував ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.

- За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик, – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух – поранення отримали вісім військовослужбовців, а підривник загинув на місці.

Джерело: https://t.me/spravdi/44848

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