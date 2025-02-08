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Вимагав від знайомого гроші, погрожуючи вбивством: зловмисника затримано

Вимагав від знайомого гроші, погрожуючи вбивством: зловмисника затримано

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, фігурант вимагав від свого знайомого 3000 доларів США.

Підозрюваний звинувачував товариша нібито у надсиланні повідомлень з сексуальним підтекстом його дружині.

Чоловік вирішив, що через цю «історію» знайомий зобовʼязаний передати йому 3000 доларів США, щоб «компенсувати моральну шкоду». Згодом ділок вирішив знизити «ставку» та оголосив суму у розмірі 2300 доларів США. Під час спілкування він постійно погрожував чоловіку фізичною розправою та вбивством.

7 лютого біля одного з торгових центрів Харкова правоохоронці затримали вимагача під час отримання вказаної суми.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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