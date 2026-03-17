Війна як джерело афер: на росії шахраї масово полюють на виплати військових

На росії все виразніше проявляється ще один побічний ефект війни – хвиля шахрайств навколо грошей, які держава виплачує учасникам «спеціальної військової операції». Виплати стають здобиччю аферистів – від дрібних пройдисвітів до цілком системних схем за участю чиновників і забудовників.

Один із найпоказовіших прикладів – ситуація в дагестані. Тут розгорівся скандал навколо забудовника, який продавав квартири в житлових комплексах, що фактично не існували. За даними місцевих джерел, жертвами стали понад дві тисячі осіб. Серед тих, хто вирішив інвестувати у «квадратні метри», виявилася значна частина учасників агресії проти України. Розрахунок на швидке житло або вигідну інвестицію обернувся типовою для російського ринку нерухомості історією – паперами без реального будівництва.

Реакція влади також виявилася передбачуваною. Глава дагестану мергій меліков заявив, що покупці проявили «недостатню правову грамотність», купуючи житло без належної перевірки документів. При цьому чиновники стверджують, що будівництво нібито заборонили ще у 2023 році, хоча судові документи показують: роботи та продажі квартир тривали ще довго після цього.

Подібні схеми для дагестану не новина. Ринок нелегального будівництва там роками функціонує на стику інтересів забудовників, чиновників і силових структур. Часто незаконні об’єкти згодом «узаконюють» через суди, після чого рішення вже від імені російської федерації фактично легалізують порушення.

Утім афери навколо грошей військових не обмежуються нерухомістю. У волгоградській області правоохоронці затримали пару шахраїв, які обдурили «свошника» на 1,5 мільйона рублів. Вони залякали жителя села заплавне вигаданими боргами по аліментах і переконали його укласти контракт із міноборони рф, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності. Після цього чоловіка змусили оформити фіктивний шлюб із матір’ю своєї спільниці та передати банківські картки – разом із доступом до виплат.

Такі історії демонструють просту реальність російської економіки воєнного часу: на грошах війни намагаються заробити всі – від чиновників до випадкових аферистів. Шахраї регулярно виманюють гроші і в родичів військових, представляючись командирами, юристами або посередниками, які нібито можуть допомогти отримати виплати чи повернути солдат додому. І якщо дрібних шахраїв іноді все ж затримують, то системні проблеми – корупція, безконтрольність і готовність влади звинувачувати самих потерпілих – залишаються незмінними.

Джерело: szru.gov.ua

