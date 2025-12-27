Кримінал
Вирок у дії: колишній Голова Державної судової адміністрації України почав відбувати покарання

Вирок у дії: колишній Голова Державної судової адміністрації України почав відбувати покарання

Колишній Голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков почав відбувати покарання, призначене вироком ВАКС від 06.08.2025, залишеним без змін ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 02.12.2025.

17.12.2025 засудженого для виконання вироку поміщено до ДУ “Київський слідчий ізолятор”.

“Сальніков запам'ятався тим, що просив 5 тис. доларів США за вирішення питання у Верховному Суді, і цим «демпінгом» здивував навіть тих осіб, для яких вирішував питання”, - повідомив прокурор у справі Олег Макар.

▶ ️Нагадаємо, Олексія Сальнікова визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3545

