Вирок за нелегальне казіно

За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області суд визнав винним місцевого жителя, який упродовж двох років організовував діяльність нелегального грального закладу без відповідних ліцензій.

Слідство встановило, що чоловік забезпечував роботу приміщення, де клієнтам надавали доступ до азартних ігор через Інтернет. До грального залу потрапляли виключно перевірені відвідувачі.

Розрахунок за гру здійснювався як готівкою, так і через банківську картку організатора. Аби приховати джерело надходження коштів, він переводив їх в електронну валюту, надалі знімав готівку та витрачав на особисті потреби.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю у сфері азартних ігор строком на три роки, а також накладено штраф у розмірі 680 тис. грн.

Водночас чоловіка звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком один рік.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8833

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