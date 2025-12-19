Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:04
Просмотров: 101

Вирок засилено: чинний директор комерційний ДП «Павлоградський хімзавод» проведе за ґратами 4 роки

Вирок засилено: чинний директор комерційний ДП «Павлоградський хімзавод» проведе за ґратами 4 роки

17 грудня 2025 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 07 липня 2023 року, яким чинного директора комерційного ДП «Павлоградський хімічний завод», що входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України, Валерія Кирилова засуджено до реального позбавлення волі за мільйонні зловживання під час реалізації вибухових речовин.

Таким чином, ВАКС та АП ВАКС визнали Валерія Кирилова винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вироком суду особі призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми власності, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Також АП ВАКС підтримала позицію суду першої інстанції щодо задоволення цивільного позову прокурора про стягнення з особи 7 062 883,96 грн, саме стільки збитків завдано державному підприємству внаслідок залучення до процесу реалізації вибухових речовин, вироблених ним, посередницьких комерційних структур, участь яких у господарських відносинах мала виключно формальний характер.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3518

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

200 000 воєнних злочинів окупантів зафіксувала прокуратура України
Сегодня 10:44    98
Корупція як податок: російський бюджет втрачає більше, ніж отримує від ПДВ
Сегодня 10:08    99
В Україні цьогоріч ввели понад 450 МВт додаткових децентралізованих потужностей
Сегодня 09:47    93
Вовчанські перегони: окупанти vs дрони (ВІДЕО)
Сегодня 09:18    96
Бізнесу на Одещині компенсують витрати на резервне електроживлення
Сегодня 09:09    80
Відключення світла: частина розважального контенту як інструмент дезінформації
Сегодня 08:59    91
За матеріалами СБУ засуджено інформаторів фсб, які робили «відеопастки» біля аеродромів на заході України
Сегодня 08:51    86
В Україні запустили застосунок "112" для екстреної допомоги, який працює без звʼязку
Сегодня 08:45    62
БЕБ - ухилення від сплати податків через схему дроблення бізнесу
Сегодня 08:31    84
Дві третини українців вважають, що корупції стало більше з лютого 2022 року – КМІС
Сегодня 08:24    83
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 