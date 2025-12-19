Вирок засилено: чинний директор комерційний ДП «Павлоградський хімзавод» проведе за ґратами 4 роки

17 грудня 2025 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 07 липня 2023 року, яким чинного директора комерційного ДП «Павлоградський хімічний завод», що входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України, Валерія Кирилова засуджено до реального позбавлення волі за мільйонні зловживання під час реалізації вибухових речовин.

Таким чином, ВАКС та АП ВАКС визнали Валерія Кирилова винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вироком суду особі призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми власності, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Також АП ВАКС підтримала позицію суду першої інстанції щодо задоволення цивільного позову прокурора про стягнення з особи 7 062 883,96 грн, саме стільки збитків завдано державному підприємству внаслідок залучення до процесу реалізації вибухових речовин, вироблених ним, посередницьких комерційних структур, участь яких у господарських відносинах мала виключно формальний характер.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3518

Новости портала «Весь Харьков»