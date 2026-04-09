Вивіз до рф понад 7 тисяч тонн українського врожаю: судитимуть мешканця Куп’янщини

Прокурори спільно зі слідчими СБУ завершили досудове розслідування стосовно ворожого пособника, який сприяв пограбуванню українських аграріїв, взявши на себе роль «контролера» над вивезенням зернових культур до росії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року, під час захоплення збройними силами рф Куп’янського району, мешканець селища Дворічна погодився на пропозицію окупантів щодо співпраці.

Загарбники призначили чоловіка «керівником» місцевого агропідприємства та доручили організувати вивезення сільськогосподарської продукції фірми на територію росії.

Демонструючи прихильність до окупантів, він контролював процес відвантаження зернових культур зі складів у селі Колодязне та селищі Дворічна. У подальшому продукцію вивозили на територію фермерського господарства у місті Валуйки Бєлгородської області.

Загалом за сприяння чоловіка окупанти вивезли до рф понад 576 тонн кукурудзи, близько 760 тонн пшениці та майже 6 тисяч тонн соняшнику.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно нього обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Справу розгляне Основ’янський районний суд Харкова.

