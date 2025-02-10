Вже три випадки кібершахрайства на Харківщині з початку лютого: поліція застерігає

Поліція Харківщини застерігає громадян не потрапляти на гачок шахраїв.

3 лютого до Чугуївського РУП звернулася 70-річна жінка. Вона розказала, що їй зателефонував невідомий та представився працівником банку, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Здійснюючи вказівки шахрая, з картки потерпілої було знято 29 тисяч гривень.

5 лютого до поліції звернувся ошуканий 37-річний чоловік. Потерпілий повідомив, що на його ім’я невідома особа оформила кредит у вигляді криптовалюти на суму 350 доларів.

Ще один з випадків шахрайства стався 7 лютого з 41-річним чоловіком. В мережі Інтернет він хотів придбати авто. В ході спілкування з продавцем той запропонував йому надіслати передоплату, на що заявник погодився. Перерахувавши кошти за авто, «продавець» більше не вийшов на зв’язок. Таким чином чоловік втратив понад 119 тисяч гривень.

За кожним з фактів в поліції відкрито кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять бути більш обачними під час спілкування з невідомими.

«Нікому не повідомляйте дані ваших карток, банківська таємниця є конфіденційною інформацією», – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости