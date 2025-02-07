Ворог намагається посіяти хаос і насильство в тилу
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Служба безпеки України спільно з Національної поліцією з 2024 року встановила 497 осіб, які вчиняли диверсії і теракти на замовлення ворожих спецслужб.
▶️ Зазвичай російські спецслужби вербують виконавців через Telegram-канали, обіцяючи їм грошову винагороду.
▶️ Вербують переважно вразливі категорії населення: підлітків, наркоманів, лудоманів, осіб в складних життєвих обставинах.
▶️ Замість «легких грошей» зловмисники отримують суворе покарання: спецслужби завжди знаходять виконавців злочину.
▶️ Ворог посилає завербованих «заробітчан» на смерть: вибухівку дистанційно підривають на особі, яка її встановила і знаходиться поруч.
▶️ Саме у такий спосіб спецслужби рф підірвали виконавців, які принесли вибухівку до будівель ТЦК у Рівному і Кам’янці-Подільському.
▶️ Диверсії ворога – це продовження війни, яка триває на фронті. Мета ворога – посіяти хаос і насильство в тилу, щоб послабити Сили Оборони і здійснити окупацію України.
▶️ Батьки повинні провести бесіду з дітьми щодо загрози онлайн вербування російськими спецслужбами.
▶️ У випадку отримання пропозиції вчинити злочин варто обов'язково повідомити на «гарячу лінію» СБУ або чатбот « (https://t.me/spaly_fsb_bot)Спали ФСБшника (https://t.me/spaly_fsb_bot)». (https://t.me/spaly_fsb_bot)
Джерело: https://t.me/spravdi/44879