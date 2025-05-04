Все, що ви могли пропустити, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
З 21 квітня по 2 травня 2025 року ми говорили про:
✅ завершення слідства у справі ексзаступника міністра агрополітики, підозрюваного у розтраті 27 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/SrhOtTXE)
✅ направлення до суду справи корупційної оборудки в АРМА на 440 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/Jrkrr5Rx)
✅ скерування до суду справи легалізації частини хабаря у понад 21 млн євро, одержаного ексголовою ДФС України. Більше тут (http://cutt.ly/urkhB2wf)
✅ направлення до суду справи ексголови апеляційного суду Черкащини, який вчинив замах на розтрату майна на понад 15 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/6rjb82kF)
✅ скерування до суду обвинувального акта у справі розкрадання 8,3 млн грн на закупівлі збіжжя. Більше тут (https://cutt.ly/Krkgi1EQ)
✅ нову підозру свідку, який надав неправдиві показання стосовно судді-хабарниці. Більше тут (https://cutt.ly/0rkfZJcs)
✅ засудження до 8-9 років за ґратами учасників заволодіння понад 98 млн грн під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів для Укрзалізниці. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/3165)
✅ підтвердження Верховним Судом 10 років ув'язнення ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/3162)
✅ участь Директора НАБУ Семена Кривоноса у зустрічі керівників антикорупційних інституцій країн Балтійського моря. Більше тут (https://cutt.ly/Xrj1UTxb)
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3172