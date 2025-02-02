Кримінал
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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 27 по 31 січня 2025 року ми говорили про:

✅ ексклюзивне відео з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які розкривають подробиці корупції на закупівлі кабелів для Укрзалізниці. Відео (https://youtu.be/0-2NkvrhrNk)

✅ завершення розслідування у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків на закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут (https://cutt.ly/3e4jI3PO)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням ексочільника Житомирського Держгеокадастру у заподіянні сільгосппідприємству 54 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/Pe4L2gW9)

✅ першу офіційну зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з новопризначеним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Більше тут (https://cutt.ly/ve7aTzqH)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3013

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