Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:57
Просмотров: 58

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 5 по 9 травня 2025 року ми говорили про:

✅ підозру ексдиректоркці ДП в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання столичної нерухомості. Більше тут (https://cutt.ly/3rljxKmQ)

✅ завершення розслідування справи ексзаступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря. Більше тут (https://cutt.ly/lrldj8lH)

✅ скерування до суду справи щодо списання податків на понад 641 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/RrkC5Fik)

✅ підтвердження Верховним Судом вироку у вигляді 10 років пособнику ексголови Держагентства лісових ресурсів України. Більше тут (https://cutt.ly/hrlFUUiZ)

✅ завершення зовнішньої незалежної оцінки діяльності НАБУ, яка підтвердила ефективність інституції. Більше тут (https://cutt.ly/prlFRe6r)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3185

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ціни на цибулю знову зростають: скільки вона коштує
Сегодня 08:50    2
Воїни СБУ насипали «вибухових подарунків» окупантам
Сегодня 08:18    49
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно
Сегодня 08:12    56
Оперативна інформація станом на 08:00 11.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    61
Трамп відреагував на фактичну відмову путіна від 30-денного безумовного перемир'я, назвавши це "потенційно великим днем" для росії та України
Сегодня 08:01    61
Дії Будапешта відбуваються на тлі дедалі більшого загострення відносин з Києвом
Сегодня 07:51    70
НБУ змінить валютні обмеження
Сегодня 07:46    64
Британія передасть Україні ще п'ять зенітних систем Raven — British Forces Broadcasting Service.
Сегодня 07:40    61
«Смертельний полк»: українці провели акцію біля пам'ятника путіну в містах Вальйо та Болонья
Сегодня 07:35    60
Вступна кампанія-2025 вже фактично стартувала
Сегодня 07:25    60
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 