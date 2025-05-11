Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 5 по 9 травня 2025 року ми говорили про:

✅ підозру ексдиректоркці ДП в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання столичної нерухомості. Більше тут (https://cutt.ly/3rljxKmQ)

✅ завершення розслідування справи ексзаступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря. Більше тут (https://cutt.ly/lrldj8lH)

✅ скерування до суду справи щодо списання податків на понад 641 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/RrkC5Fik)

✅ підтвердження Верховним Судом вироку у вигляді 10 років пособнику ексголови Держагентства лісових ресурсів України. Більше тут (https://cutt.ly/hrlFUUiZ)

✅ завершення зовнішньої незалежної оцінки діяльності НАБУ, яка підтвердила ефективність інституції. Більше тут (https://cutt.ly/prlFRe6r)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3185

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