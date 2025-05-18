Все, що ви могли пропустити за тиждень — у дайджесті новин НАБУ

З 12 по 16 травня 2025 року ми говорили про:

✅ затримання в Іспанії колишнього Першого заступника секретаря РНБО, який розшукувався НАБУ. Більше тут (https://cutt.ly/Nw7ChLjX)

✅ скерування до суду справи щодо спроби продажу керівних посад на митниці за 1,7 млн дол. США. Більше тут (https://cutt.ly/leKDxEW6)

✅ направлення до суду обвинувального акта стосовно в.о. голови Державної митної служби України, який не задекларував майно у передмісті столиці. Більше тут (http://cutt.ly/krzbVq7I)

✅ вирок АП ВАКС у вигляді 7 та 6 років за ґратами з конфіскацією майна судді одного з районних судів м. Маріуполя та його помічниці. Більше тут (https://cutt.ly/Qrxxe201)

✅ засудження АП ВАКС до 6 років в'язниці з конфіскацією половини майна судді Господарського суду Сумської області. Більше тут (https://cutt.ly/VrxxyYpr)

✅ результати НАБУ і САП за квітень 2025 року. Більше тут (https://cutt.ly/DrxxwfGJ)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3196

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