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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 26 по 30 травня 2025 року ми говорили про:

✅ підозру адвокату у підбурюванні клієнта до надання неправомірної вигоди судді одного з райсудів Франківщини. Більше тут (https://cutt.ly/jrbnhWNH)

✅ викриття схеми одержання хабаря депутатом облради та його спільником за організацію перетину кордону військовозобов’язаними. Більше тут (https://cutt.ly/DrvPI0iN)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/prvYavmF)

✅ направлення до суду обвинувального акта стосовно двох службових осіб Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/xrv4pgTA)

✅ скерування до суду справи стосовно ексголови облради, обвинуваченого у недекларування майна на суму понад 2 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/crv7ss7q)

✅ вирок ВАКС у вигляді понад 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна учасникам спроби підкупу суддів з Полтави. Більше тут (https://cutt.ly/prbxNyzx)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3216

Новости портала «Весь Харьков»

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