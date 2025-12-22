Кримінал
Взято під варту харківʼянина, який облаштував у квартирі теплицю з коноплями

У Харкові правоохоронці викрили 24-річного місцевого жителя, який у власній квартирі вирощував коноплі та виготовляв із них канабіс.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав насіння конопель, які надалі вирощував. Харківʼянин облаштував у своїй квартирі теплицю, яку обладнав спеціальним освітленням, обігрівом і вентиляцією, чим створив ідеальні умови для швидкого росту нарковмісних рослин. Надалі він виготовив канабіс, який зберігав з метою подальшого збуту.

Під час обшуку правоохоронці вилучили близько одного кілограма наркотичної речовини, розфасованої по лотках і цигаркових гільзах.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Речові докази направлено на експертизу.

