Сегодня 09:22
У Франції 10 людей засудили за кібербулінг Бріжит Макрон
Вони поширювали фейки про її стать і сексуальність, зокрема твердження, що вона нібито народилася чоловіком, а також пов’язували різницю у віці з президентом Емманюелем Макроном із педофілією.
Суд призначив покарання від обов’язкових тренінгів із протидії кібербулінгу до умовних тюремних строків — до 8 місяців.
Бріжит Макрон у суді не була. Вона заявила, що подала позов, аби «показати приклад» у боротьбі з онлайн-цькуванням.
Фото: Wikipedia
Джерело: https://t.me/babel/79343