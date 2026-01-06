У Франції 10 людей засудили за кібербулінг Бріжит Макрон

Вони поширювали фейки про її стать і сексуальність, зокрема твердження, що вона нібито народилася чоловіком, а також пов’язували різницю у віці з президентом Емманюелем Макроном із педофілією.

Суд призначив покарання від обов’язкових тренінгів із протидії кібербулінгу до умовних тюремних строків — до 8 місяців.

Бріжит Макрон у суді не була. Вона заявила, що подала позов, аби «показати приклад» у боротьбі з онлайн-цькуванням.

Фото: Wikipedia

Джерело: https://t.me/babel/79343

Новости портала «Весь Харьков»