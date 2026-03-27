У Харкові чоловік організував наркопритон у власній квартирі

У Слобідському районі Харкова викрили чоловіка, який організував місце для незаконного вживання психотропних речовин. Під час обшуку у нього також виявили та вилучили психотропну речовину PVP.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 47-річний харків’янин за місцем свого проживання систематично надавав приміщення стороннім особам для незаконного вживання психотропних речовин.

Під час проведення обшуку поліцейські виявили та вилучили психотропну речовину PVP, що підтверджене відповідними експертизами.

Чоловікові повідомили про підозру чоловіку за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

