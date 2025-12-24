У Харкові чоловіка, який побив собаку та її власницю, притягнули до відповідальності

Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності порушника, який вдарив жінку та штовхнув її собаку.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

31 жовтня чоловік, знаходячись неподалік кав’ярні, вдарив ногою собаку, після чого вона відлетіла в інший бік та почала скиглити. У відповідь на зухвалі дії порушника, з метою захисту тварини від нападника, жінки намагалися прогнати чоловіка.

В ході конфлікту 54-річний правопорушник вдарив по обличчю потерпілу та продовжив грубо висловлюватися у бік жінки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згідно з висновком експерта, потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

Наразі 54-річному фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости