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У Харкові директор компанії зекономив на ремонті дороги понад 1 млн гривень

У Харкові директор компанії зекономив на ремонті дороги понад 1 млн гривень

У жовтні 2023 року харківське ТОВ взяло на себе зобовʼязання щодо виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття по вулиці Енергетичній, уклавши відповідний договір з комунальним підприємством.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Проте директор товариства вирішив зманіпулювати та виконати умови угоди недобросовісно. Так, обсяг використаної асфальтобетонної суміші був менше, ніж той, що вказаний в актах виконаних робіт», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними правоохоронців, використовувалась неякісна асфальтобетонна суміш.

Через свою оборудку фігурант безпідставно отримав від комунального підприємства понад 1 млн гривень.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Правоохоронці викрили директора ТОВ. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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