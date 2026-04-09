Сегодня 11:00
У Харкові експравоохоронець торгував канабісом та амфетаміном: рішення суду

У Харкові експравоохоронець торгував канабісом та амфетаміном: рішення суду

Київський районний суд Харкова визнав винним колишнього правоохоронця у незаконному обігу наркотиків та призначив ділку сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, у Харкові колишній правоохоронець придбав і зберігав вдома канабіс та амфетамін, а згодом продавав їх знайомому. Вартість однієї «дози» становила від 1500 до 2500 гривень залежно від наркоречовини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта ЛСД, MDMA, амфетамін, канабіс, пристрій для вживання наркотиків та гроші, отримані від продажу.

У ході досудового розслідування чоловіка звільнили з посади. В суді він вину не визнав.

Суд визнав колишнього правоохоронця винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України) та призначив йому сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання.

