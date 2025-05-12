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У Харкові легковик на смерть збив жінку

У Харкові легковик на смерть збив жінку

Повідомлення про аварію на проспекті Тракторобудівників надійшло до поліції 11 травня близько 22:30.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 скоїв наїзд на 84-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. Попередньо встановлена, що пішохід переходила проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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