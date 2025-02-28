У Харкові лікарка колишньої МСЕК «намалювала діагноз» працівнику виправної колонії

Співробітники Служби безпеки викрили посадовицю однієї з розформованих медико-соціальних експертних комісій Харкова, яка підробляла документи для фіктивного отримання інвалідності.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 40-річна лікар-хірург експерт. Вона була службовою особою однієї з міжрайонних МСЕК міста Харкова і входила до складу комісії, яка складала відповідні акти для встановлення групи інвалідності.

За даними слідства, лікарка-експертка вступила у змову з місцевим мешканцем, який прагнув незаконно отримати підстави для втечі за кордон. При цьому, мобілізації до українського війська він на той час не підлягав, адже обіймав посаду у Державній кримінально-виконавчій службі України, працюючи інспектором в одній з виправних колоній Харківської області.

Лікарка без проведення фактичного огляду цього «хворого» внесла фіктивні відомості до офіційного документа – акту огляду – та «намалювала» йому неіснуючий діагноз нібито серйозного захворювання опорно-рухомого апарату.

Встановлено, що в той час, коли за документами нібито проводився огляд псевдохворого, чоловік фактично перебував на своєму робочому місці на території виправної колонії.

На підставі цієї сфабрикованої документації чоловік безпідставно отримав ІІ групу інвалідності і згодом «з кінцями» виїхав за кордон.

Оперативники СБУ також встановили, що після розформування МСЕКів, зловмисниця намагалася залишитися «в обіймі» і продовжити діяльність із визначення ступенів втрати працездатності. Вона влаштувалася адміністраторкою експертної команди з проведення оцінювання повсякденного функціонування особи в одній з місцевих лікарень. Такі експертні команди створені на заміну медико-соціальних експертних комісій та почали діяти з 1 січня 2025 року.

На підставі зібраних оперативниками Служби безпеки доказів лікарці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 332 (сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою);

– ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися протиправними послугами лікарки, а також фактів одержання нею неправомірної вигоди.

Агентство Телевидения Новости