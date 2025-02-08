Кримінал
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08.02.2025 17:11
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У Харкові молодик погрожував підірвати гранату – зловмисника затримано

У Харкові молодик погрожував підірвати гранату – зловмисника затримано

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

8 лютого поліцейські прибули до квартири на вулиці Культури, де мешкає 19-річний молодик, щоби виконати ухвалу суду на обшук у рамках кримінального провадження.

Він заявив, що має гранату і підірве її, якщо правоохоронці спробують увійти. У квартирі з ним перебували його 15-річний брат та 10-річна сестра. 

У результаті спецоперації поліцейські затримали зловмисника. Жодних боєприпасів та вибухових речовин у помешканні не виявлено.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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