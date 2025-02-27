У Харкові поліція викрила чоловіка, який продавав наркотики в виправну колонію міста

У Харкові слідчі повідомили чоловіку про підозру у збуті наркотичних речовин у виправній колонії.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що на території Шевченківського району невідомий займається збутом наркотичних засобів.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Оперативники встановили, що до збуту наркотичних речовин причетний 40-річний харківʼянин. 24 лютого правоохоронці зафіксували факт продажу ним 5 пігулок метадону та речовини рослинного походження вагою близько 5 грамів слідчо-заарештованому в одну із виправних колоній міста, за що отримав 1000 гривень.

За результатом експертизи вилучені речовини канабіс та метадон.

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости