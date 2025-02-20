У Харкові повідомили про підозру чоловіку: ображав рідну бабусю та вимагав гроші на алкоголь
Поліція Харкова повідомила про підозру кривднику, який вчиняв домашнє насильство.
Про це повідомляє поліція Харківської області. Порушник систематично здійснював фізичне та психологічне насильство щодо своєї 70-річної бабусі. Він неодноразово висловлювався на адресу жінки нецензурною лайкою, вимагав гроші на спиртні напої, погрожував фізичною розправою. У випадках відмови з боку бабусі завдавав їй тілесних ушкоджень.
Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 неодноразово реагували на виклики, складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП, виносили термінові заборонні приписи щодо кривдника. Попри накладені судом штрафи та призначення громадських робіт, чоловік продовжив чинити протиправні дії.
20 лютого слідчі повідомили 30-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Якщо ви або ваші знайомі стали жертвами насильства, звертайтеся за номером «102»