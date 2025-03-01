У Харкові притягнули до відповідальності чоловіка: вчинив домашнє насильство щодо дружини

28 лютого до ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що у квартирі по вулиці Архітекторів чоловік в стані алкогольного спʼяніння погрожував дружині фізичною розправою та висловлювався нецензурною лайкою.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Працівники сектору протидії домашньому насильству виїхали на місце події та припинили конфлікт між подружжям.

Щодо 47-річного порушника поліцейські склали адміністративний протокол та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости