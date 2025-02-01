У Харкові притягнули до відповідальності чоловіка: вчинив домашнє насильство щодо неповнолітнього пасинка

Порушник поводив себе агресивно. Поліцейські склали адміністративний протокол та попередили про кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня у квартирі відбувається сімейна сварка.

За вказаною адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству райуправління. Правоохоронці виявили 40-річних чоловіка та жінку, а також її 12-річного сина. Жінка пояснила, що співмешканець поводив себе агресивно та здійснював психологічне насильство щодо неповнолітньої дитини.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з членами родини та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости