У Харкові син ображав 66-річного батька: поліція склала на порушника протокол

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності харків’янина за скоєння домашнього насильства щодо батька.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Повідомлення про сімейну сварку надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 17 лютого.За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству райуправління. Поліцейські встановили, що син ображав 66-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

На 41-річного кривдника правоохоронці склали адміністративний протокол.

Поліцейські закликають не замовчувати випадки вчинення домашнього насильства та звертатися на лінію 102 для надання допомоги та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости