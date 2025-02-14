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У Харкові суд обрав запобіжний захід жінці, яка продала свою двомісячну доньку

У Харкові суд обрав запобіжний захід жінці, яка продала свою двомісячну доньку

Суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 11 квітня 2025 включно) із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Харкові затримано жінку, яка продала свою продала свою двомісячну доньку за 20 тис. доларів США.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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