У Харкові суддя збила на пішохідному переході двох дівчат

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Харківської області. Аварія сталася у четвер, 18 грудня, близько 16:00 на вулиці Дудинській.

Про це повідомили в ДБР.

Автомобіль під керуванням судді наїхав на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили проїзну частину по пішохідному переході.

Через аварію дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні.

На місці події працювали слідчі ДБР. Попередньо встановлено, що водійка була тверезою.

Розслідування здійснюють за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Готується повідомлення про підозру.

Агентство Телевидения Новости