У Харкові судитимуть двох неповнолітніх, які підпалювали автомобілі українських захисників

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох хлопців віком 17 та 15 років за фактом вчинення умисного пошкодження чужого майна, шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

17-річному юнаку додатково інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2024 року двоє підлітків, які мешкають у Харкові, через месенджер «Telegram» знайшли спосіб підзаробити. «Роботодавець» за грошову винагороду запропонував неповнолітнім здійснювати підпали автівок, що належать українським військовим, та надав детальні інструкції, як треба діяти.

Обов’язковою умовою співпраці була відеофіксація результату виконаної задачі.

Отримавши від куратора відповідні вказівки, протягом 14-15 липня 2024 року неповнолітні підпалили два автомобілі українських військовослужбовців, зафільмувавши свої дії на мобільний телефон.

Крім того, протягом 17-18 липня 17-річний фігурант, діючи аналогічним чином, здійснив підпали ще двох автомобілів, що перебувають у користуванні захисників нашої держави.

Обвинувальний акт направлено до Салтівського районного суду Харкова. Окрім того, в діях 15-річного фігуранта вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

Водночас з огляду на його вік, він не підлягає кримінальній відповідальності за цією статтею. У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

Агентство Телевидения Новости