У Харкові судитимуть колаборанта, який очолив цех із заготівлі деревини при окупантах у Куп’янську

Під час окупації Куп’янська місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з окупантами. На початку липня 2022 року чоловік обійняв посаду «технического руководителя Купянского цеха (переработки древесины) Государственного предприятия «Купянское лесное хозяйство», створеного на базі українського держпідприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант організовував роботу із заготовлення деревини, яку надалі представники рф використовували для своїх потреб, у тому числі зведення захисних споруд для відсічі Силам оборони. Свої обов’язки очільник цеху виконував до моменту деокупації.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости