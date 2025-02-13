У Харкові судитимуть правоохоронця, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови

Завершено досудове розслідування стосовно правоохоронця з Харкова, який взявся організувати переправлення військовозобов’язаного до Молдови за 7,5 тис. доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як розповіли в ДБР, харків’янин, шукаючи законні способи виїзду за межі держави, вирішив проконсультуватися з цього питання зі знайомим правоохоронцем. Останній дав зрозуміти, що це можна зробити виключно за гроші та незаконно.

«Правоохоронець обіцяв, що з використанням його службового посвідчення вони безперешкодно доберуться з Харкова до Одеси. Далі розмістяться в одному з готелів, де «клієнта» зустрінуть спільники, які вже й допоможуть перетнути кордон з Молдовою», – розповів Олександр Білка.

Під час попередніх домовленостей правоохоронець повідомляв, що кордон треба буде перетинати пішки, використовуючи засоби маскування, аби не бути викритим прикордонниками. На молдовському боці кордону втікача мали чекати інші люди, які допомогли б з оформленням документів та розміщенням.

Отримавши завдаток, правоохоронець придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси та особисто супроводжував свого клієнта. Поїздку він спланував у свої вихідні дні.

16 листопада 2024 року правоохоронець та військовозобов’язаний прибули до Одеси та поселилися в одному з готелів де відбулася передача решти грошей, під час чого правоохоронця було затримано.

Він обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Агентство Телевидения Новости