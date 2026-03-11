У Харкові судитимуть правоохоронця та поплічників, які заробили на наркозалежних 2 млн. гривень

У Харкові до суду скерували обвинувальний акт щодо шістьох учасників злочинної організації, які вимагали гроші у наркозалежних, які забирали наркотики із «закладок». Сума «відкупу» становила від 40 до 200 тисяч гривень, загалом учасники схеми отримали близько 2 млн гривень.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Слідство встановило, що організатором схеми був чинний працівник одного з місцевих правоохоронних органів. До незаконної діяльності він залучив колишніх правоохоронців та цивільних.

Учасники групи полювали на людей, які приходили забирати наркотики із «закладок». Після цього підходили до них, представлялися правоохоронцями та демонстрували недійсні службові посвідчення, які не здали після звільнення.

Потерпілих залякували кримінальною відповідальністю за нібито задокументоване придбання наркотиків і вимагали гроші за «уникнення проблем із законом».

Сума так званого «відкупу» становила від 40 до 200 тисяч гривень. Якщо людина не мала грошей, її змушували телефонувати родичам, позичати кошти або оформлювати онлайн-кредити. Отримані гроші переказували на банківські рахунки. За такою схемою учасники угруповання отримали близько 2 млн гривень.

Щоб уникнути викриття, вони використовували глушники GPS-сигналів, спілкувалися через месенджери, пересувалися автомобілями з підробленими або незареєстрованими номерними знаками та перевіряли транспорт на наявність засобів стеження.

Попри це, працівники ДБР задокументували діяльність угруповання та зібрали доказову базу щодо організованого характеру злочину.

Фігурантів, залежно від ролі у злочинній схемі, обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, вимаганні, одержанні неправомірної вигоди та самовільному присвоєнні владних повноважень (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189, ч. 1, 2 ст. 353 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо ще одного учасника виділено в окреме кримінальне провадження. Також за клопотанням ДБР суд наклав арешт на нерухомість і транспортні засоби обвинувачених загальною вартістю понад 8 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости