У Харкові викрили продавця метадону: зловмисника затримано
Поліцейські Слобідського району Харкова викрили чоловіка у збуті наркотичних засобів.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Встановлено, що 41-річний містянин незаконно продав 20 пігулок метадону за 1000 гривень.
Правоохоронці вилучили у чоловіка речові докази та відправили на експертне дослідження. Відповідно до висновку експертів, вилучене містить наркотичний засіб – метадон.
Слідчі відділу поліції № 2 ХРУП № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харків повідомили мешканцю Харкова про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.