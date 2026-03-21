Сегодня 11:32
Просмотров: 172

У Харкові викрили продавця метадону: зловмисника затримано

Поліцейські Слобідського району Харкова викрили чоловіка у збуті наркотичних засобів.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що 41-річний містянин незаконно продав 20 пігулок метадону за 1000 гривень. 

Правоохоронці вилучили у чоловіка речові докази та відправили на експертне дослідження. Відповідно до висновку експертів, вилучене містить наркотичний засіб – метадон.

Слідчі відділу поліції № 2 ХРУП № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харків повідомили мешканцю Харкова про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

