У Харкові викрили схему ухилення від мобілізації: організаторкою виявилася місцева адвокатка

Служба безпеки разом з Національною поліцією викрили та блокували ще одну протиправну схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Протиправна схема полягала у безпідставному оформленні військовозобов’язаним «опікунства» над особами, які нібито потребують постійного догляду. Це давало підстави ухилянтам отримати відстрочку від призову на військову службу.

Для цього учасники схеми виготовляли підроблені документи про нібито проведення медичних обстежень та стаціонарних лікувань без їх фактичного проходження, складали фіктивні висновки про наявність невиліковних хвороб та про потребу у постійній сторонній допомозі, на підставі яких оформлювали відстрочки від мобілізації.

За даними слідства, організаторкою протиправної схеми виявилася 57-річна харківська адвокатка. Вона залучила до протиправної діяльності свого помічника, посадових осіб кількох комунальних закладів охорони здоров’я, а також колишнього співробітника одного з районних ТЦК та СП.

Встановлено, що в одного з потенційних «клієнтів» адвокатка вимагала неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. доларів США.

Співробітники СБУ задокументували отримання організаторкою протиправної схеми першої частини неправомірної вигоди, після чого затримали її «на гарячому» під час отримання другої частини обумовленої суми.

Одночасно правоохоронці провели 11 санкціонованих судом обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження, а також в їхніх транспортних засобах.

Під час слідчих дій вилучено підбірки документів на 23 військовозобов’язаних осіб з підколотими до них грошовими коштами, особові справи військовозобов’язаних, медичні картки військовозобов’язаних, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах на загальну суму близько 4,5 млн грн, які ймовірно здобуті злочинним шляхом.

Також правоохоронці встановили усіх осіб, які скористалися протиправною схемою цієї адвокатки та безпідставно отримали відстрочки від мобілізації.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів організаторці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Їй загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для додаткової кваліфікації злочинних дій організаторки, а також притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до цієї протиправної схеми.

Агентство Телевидения Новости