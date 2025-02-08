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У Харкові викрили злочинця: налаштував мобільний телефон пенсіонерці та вкрав кошти з її рахунку

У Харкові викрили злочинця: налаштував мобільний телефон пенсіонерці та вкрав кошти з її рахунку

У Салтівському районі працівник одного з магазинів мобільного зв’язку запропонував свою допомогу 84-річній пенсіонерці у налаштуванні мобільного телефону.

Отримавши доступ до її банківського рахунку, порушник переказав 20 тисяч гривень на інший рахунок, які потім привласнив, повідомляє поліція Харківської області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили 21-річного місцевого мешканця.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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