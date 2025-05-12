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У Харкові викрито групу шахраїв: незаконно заволоділи нерухомістю померлих

У Харкові викрито групу шахраїв: незаконно заволоділи нерухомістю померлих

Поліцейські Харківщини викрили групу осіб, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю померлих громадян на суму понад 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Організатором злочинної схеми є 43-річний мешканець Харкова. До злочинної діяльності також були залучені ще шестеро громадян  від 32 до 68 років.

Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі  та  Дніпрі. Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.

Правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено документацію, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.

8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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