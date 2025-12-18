У Харкові водія, який 86 разів сідав за кермо без прав й у стані сп’яніння, засудили до позбавлення волі

У Харкові апеляційний суд призначив реальне покарання чоловіку, який був позбавлений права керування, але систематично порушував судові заборони. Підставою для такого рішення стала апеляція Харківської обласної прокуратури, яка оскаржила м’який вирок суду першої інстанції.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у грудні 2022 року постановою суду харків’янина було позбавлено права керування транспортними засобами. Втім, встановлену заборону він проігнорував і продовжив сідати за кермо.

Упродовж 2023–2025 років чоловік 86 разів був викритий у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також будучи позбавленим права керування.

Фактично він не виконав жодного судового рішення. Після кожного чергового притягнення до адміністративної відповідальності суди знову ухвалювали постанови про заборону керування транспортними засобами, які чоловік щоразу свідомо ігнорував.

У серпні 2025 року Індустріальний районний суд м. Харкова визнав харків’янина винним в умисному невиконанні судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України) та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Харківська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів та призначив чоловіку два роки позбавлення волі для реального відбування.

