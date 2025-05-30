У Харкові за 40 000 гривень пасажир автівки намагався відкупити у поліції п’яну водійку

Вчора вдень, на вулиці Чоботарській патрульні зупинили авто ВАЗ для перевірки. Під час спілкування інспектори виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Громадянці було запропоновано пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, на що вона погодилась.

Огляд на стан сп’яніння жінка пройшла за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.49 проміле. З результатом огляду кермувальниця була згодна, зазначили у поліції.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажир авто ВАЗ почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 40 000 гривень за нескладання матеріалів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП

Агентство Телевидения Новости