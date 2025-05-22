У Харкові заочно засудили колаборантку, яка працювала бухгалтером при окупантах

Після окупації частини Харківщини 50-річна жителька Куп’янська добровільно погодилась співпрацювати з окупантами. Жінка обійняла посаду головного бухгалтера у так званому «Государственном предприятии «Купянское лесное хозяйство», створеному на матеріально-технічній базі українського підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка зокрема займалась координуванням та налагодженням виробничої діяльності лісгоспу, формувала і погоджувала бюджет для виплати заробітної плати та матеріальної допомоги у російських рублях працівникам.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності фігурантки (in absentia). Оскільки засуджена наразі переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначив їй вісім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також в органах, що надають публічні послуги, та займатися фінансово-господарською діяльністю строком на десять років з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок ухвалено Основʼянським районним судом Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости