Кримінал
14.10.2025 15:24
Просмотров: 146

У Харкові затримали посадовця Держпродспоживслужби за підозрою в отриманні неправомірної вигоди

38-річного головного спеціаліста одного з відділів безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини на Харківщині викрили у вимаганні 20 200 гривень та отриманні хабаря за сприяння у прийнятті рішення про державну реєстрацію потужностей для трьох суб’єктів підприємницької діяльності.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Посадовця затримали у Харкові під час передачі документа, за який він раніше отримав неправомірну вигоду.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у службовому кабінеті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського РУП №3 під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Харкова за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

