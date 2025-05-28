У Харкові затримали пропагандиста рф: закликав росіян захопити лівобережжя України

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові ще одного пропагандиста ідей «руського миру».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 45-річний працівник одного з найбільших видавництв Харківського регіону, який є прихильником загарбницької кремлівської ідеології.

За даними слідства, чоловік закликав до зміни меж території та державних кордонів України, а також виправдовував та заперечував збройну агресію рф проти України.

Для популяризації кремлівських наративів ворожий пропагандист використовував проросійські Телеграм-канали, де він залишав свої коментарі під антиукраїнськими дописами.

У своїх коментарях він закликав російських загарбників захопити лівобережжя України. Також він мріяв, щоб його рідне місто Харків було включене до складу рф.

Крім того, хотів, щоб росія продовжувала війну проти України «до досягнення цілей» так званої «сво», окупацію українських територій називав «визволенням» і радів, коли рашисти завдавали ударів по позиціям українських оборонців.

Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1 та 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені повторно);чч. 2 та 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Наразі ворожий пропагандист перебуває під вартою. За такі злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости