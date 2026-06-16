У Харкові затримано лікарку військового шпиталю: «підробила» вагітність для звільнення від служби

Лікарка організувала «липову» історію вагітності для жінки-військовослужбовиці, аби та змогла звільнитися зі служби.

Про це повідомляє ДВБ.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили оборудку, яку намагалася провернути лікарка-гінеколог одного з харківських військових медустанов. Як з’ясувалося, до фігурантки звернулася військовослужбовиця контрактної служби з підозрою на вагітність.

Після обстеження лікарка не підтвердила стан пацієнтки, але запропонувала їй скористатися можливістю для звільнення з військової служби. Вона сказала, що зможе провести по паперах вагітність жінки, аби та отримала висновок ВЛК про непридатність і могла розірвати контракт з військом.

Від «клієнтки» потрібно було лише пройти кілька фіктивних обстежень для формування історії перебігу вагітності. Членів військово-лікарської комісії зобов’язалась взяти на себе, адже сама входила до її складу. За послугу забажала отримати 3 тисячі доларів, але згодом знизила ціну до 2,5 тисячі доларів. В цю ж суму входило і «правильне» рішення комісії, на підставі якого можна було без наслідків розірвати військовий контракт.

Щоб реалізувати задумане, зловмисниця відправила жінку на ультразвукове дослідження до приватного медзакладу, який видав протокол обстеження, де було зазначено термін уявної вагітності 6-7 тижнів. Інша лікарка безпідставно поставила «клієнтку» на спецоблік у іншій медустанові.

Затримали підприємливу лікарку одразу після отримання грошей. Їй вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.

Агентство Телевидения Новости