У Хмельницькому школярка 11 класу, яка шпигувала для рф, отримала умовний термін

Хмельницький суд визнав винною ученицю 11 класу, яка передавала росіянам відео з військових об’єктів і залізничної інфраструктури

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як встановило слідство, школярка вийшла на зв’язок із представником рф через телеграм. Вона отримувала конкретні завдання: знімати на відео території військових частин, навчальних корпусів, гуртожитків, фортифікаційних споруд, а також фіксувати рух поїздів із військовими вантажами на одноколійній ділянці залізниці поблизу Хмельницького.

Для виконання завдань дівчина встановлювала відеокамери, налаштовувала онлайн-доступ до трансляцій і передавала записи російському куратору. За це вона отримувала грошові перекази на власну банківську картку. Частину коштів використала на придбання обладнання для подальшого відеоспостереження.

У суді зазначили, що дії школярки створювали загрозу безпеці українських військових та могли бути використані для коригування ударів або диверсій. Водночас при винесенні вироку суд врахував її неповнолітній вік, визнання провини та співпрацю зі слідством.

У підсумку суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнив від його реального відбування з іспитовим строком на два роки. Упродовж цього часу дівчина має виконувати визначені судом обов’язки та не вчиняти нових правопорушень.

Джерело: espreso.tv

