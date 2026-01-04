Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 55

У китайського корупціонера знайшли 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки

У китайського корупціонера знайшли 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки

Китай, ще одного ексчиновника засудили на смертну кару - черговий мер (керував 800-тисячним Хайкоу на острові Хайнань - дивиться на В'єтнам і Філіппіни через Південнокитайське море) за 10 років накрав на $4,3 млрд: знайшли 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки, колекція антикваріату, люксових автівок і елітної нерухомості в Китаї і за кордоном.

Загалом в Китаї страчують (вже тривалий час через смертельну ін'єкцію в спецфургоні, а не через розстріл - розстрілюють переважно наркоторговців) "тисячі" корупціонерів щороку (офіційна статистика засекречена, однак саме так оцінюють ситуацію міжнародні структури). Це при тому, що КНР вже навіть встановила нижню фінансову планку для застосування страти: з 2016-го злочинець має накрасти не менше ніж майже 0,5 млн доларів (3 млн юанів).

Підсумок: корупціонерів страчують і страчують тисячами - але чиновники крадуть і крадуть. Отже, питання зменшення корупції не в суворості покарання. Однак наше суспільство цього поки так і не зрозуміло.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/33761

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кінець епохи Мадуро
Сегодня 07:16    60
Ексначальниця поштового відділення на Івано-Франківщині привласнила понад 128 тисяч гривень «Укрпошти»
03.01.2026 09:54    118
Правоохоронці викрили посадовця, який організував незаконне переміщення товарів через державний кордон
03.01.2026 09:33    124
Оперативники Чернівецького прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Молдови (ФОТО)
03.01.2026 09:12    116
Китай начал переоборудовать сухогрузы в «авианосцы» для БПЛА
03.01.2026 08:41    156
За матеріалами СБУ довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона
03.01.2026 07:22    114
США ввели санкції проти китайських компаній і танкерів, пов'язаних з Венесуелою
02.01.2026 10:51    130
БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві
02.01.2026 10:30    121
Досягнення та розчарування в енергетичному секторі у 2025 році
02.01.2026 07:27    113
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ворожий агент, який коригував атаки рф по енергетиці Запоріжжя та Дніпра
02.01.2026 07:12    101
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 