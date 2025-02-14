У Києві затримали 29-річного мешканця Харківщини за збут арсеналу зброї

Поліція Києва спільно з СБУ затримали 29-річного мешканця Харківщини за збут арсеналу зброї.

Про це повідомляє поліція Києва.

Фігурант підшукував потенційних покупців через Інтернет та пропонував їм широкий вибір озброєння. Зловмисника правоохоронці затримали «на гарячому» під час передачі «клієнту» трьох автоматів, а під час обшуку його автівки з багажника вилучили цілий збройний арсенал – автомати, пістолети, кулемет, гранатомети снайперську гвинтівку, а також гранати та велику кількість набоїв різного калібру.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости