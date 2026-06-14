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У Києві затримали чоловіка, який продавав через поштомати перероблену бойову зброю

У Києві затримали чоловіка, який продавав через поштомати перероблену бойову зброю

За одну з таких продажей чоловік планував отримати 200 тисяч гривень.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого підозрюють у незаконному продажі вогнепальної зброї та її складових.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, киянин налагодив продаж вогнепальної зброї та комплектуючих через поштомати, використовуючи чужі номери телефонів і фіктивні дані.

За версією слідства, він організував схему збуту через поштомати та самостійно переробляв зброю.

Щоб приховати свою діяльність, користувався фіктивними даними та чужими номерами мобільних телефонів.

Слідчі встановили, що через поштомати в Подільському та Оболонському районах підозрюваний відправляв складові частини пістолета «Форт-12РМ», переробленого під бойову зброю, а також комплектуючі до автоматичної гвинтівки М4А1 із видаленими заводськими номерами.

Чоловіка затримали. За одну з партій переробленої зброї він розраховував отримати 200 тисяч гривень.

За даними прокуратури, зараз у судах уже розглядають ще чотири обвинувальні акти щодо цього ж фігуранта у справах про аналогічні злочини.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: vechirniy.kyiv.ua

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