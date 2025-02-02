У КНДР масово підкуповують лікарів, щоб уникнути відправки на війну проти України, — Newsweek

Північнокорейські сім’ї витрачають понад 100-кратну середню зарплату, аби отримати фальшивий діагноз туберкульозу та врятувати чоловіків від примусової мобілізації на бік росії.

Ціна підкупу лікарів злетіла у 5 разів — з $100 до $500, адже дедалі більше сімей намагаються уникнути відправки молодих чоловіків на фронт.

Нагадаємо, що в Курській області війська з північнокорейськими військовими відвели від лінії фронту.

Джерело: t.me/Tsaplienko

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